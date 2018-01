Wielerwedstrijd Gent-Staden wordt drieluik 02u50 0

De wielerwedstrijd Gent-Staden, die op zondag 25 februari aan de zeventigste editie toe is, wordt een drieluik.





Ter gelegenheid van het jubileum besliste de organisatie om het programma uit te breiden met twee jeugdkoersen op zaterdag. Om 13 uur is er een wedstrijd voor nieuwelingen en om 15 uur zijn de juniores aan de beurt.





Beide koersen worden gereden op een parcours van acht plaatselijke ronden van zes kilometer. Op zondag is er dan de wedstrijd voor elites zonder contract en beloften, waarbij acht ronden van twintig kilometer gereden worden.





In tegenstelling tot wat de naam van de wedstrijd doet vermoeden, wordt de koers volledig op Stadens grondgebied gereden. Begin dit jaar viel het Gentse luik van de wedstrijd weg door een tekort aan seingevers. De eindmeet ligt net als bij de vorige editie in de Diksmuidestraat, ter hoogte van café De Pauw. (SVR)