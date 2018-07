Wie mist een kangoeroe? 23 juli 2018

Toen Heidi Deseure zondagochtend naar haar werk reed, moest ze in Westrozebeke plots op haar rem staan voor... een kangoeroe. "Hij zat op het midden van de weg, ongeveer ter hoogte van de flitspaal in Ommegang Oost", vertelt Heidi, die de politie verwittigde en het dier meteen ook op foto zette.





Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de kangoeroe alweer verdwenen. Wie de eigenaar is, is voorlopig niet duidelijk. Zowel bij vakantiehoeve Hof Ter Roosebeke in Westrozebeke als bij Vandenbroucke in Hooglede zijn alvast geen dieren tekort. (SVR/CDR)