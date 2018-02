Westvlees voor rechter nadat arbeiders vingers verliezen 06 februari 2018

02u48 0 Staden Het bedrijf Westvlees uit Westrozebeke, sinds jaren een van de belangrijkste Europese producenten van varkensvlees, moet voor de Ieperse rechter verschijnen voor een reeks inbreuken op het sociaal strafwetboek. Bij drie ongevallen verloren evenveel arbeiders elk twee vingers.

Op 5 maart 2015 werd in Westvlees een Franse werkneemster gegrepen door twee rollen van de machine waar ze aan de slag was.





Haar hand werd geplet met als gevolg dat de vrouw twee vingers verloor. Op 9 januari van dat jaar had een andere arbeider ook al twee vingers verloren. Dat gebeurde bij een herstelling van een ketting. Toen de machine plots in werking trad, was het slachtoffer genoodzaakt de ketting te grijpen, want anders was hij in een heet bad gevallen. Op 22 februari 2016 was het alweer prijs en raakte alweer iemand twee vingers kwijt. Westvlees riskeert strenge straffen. "Het bedrijf start niet uit polepositie op dit proces. In 2008 had het al waarschuwingen gekregen van Toezicht op het Welzijn op het Werk", aldus de arbeidsauditeur. Het bedrijf ontkende de feiten niet, maar vraagt mildheid van straf.





Volgens de verdediging wordt er werk gemaakt om alles binnen het bedrijf op punt te stellen, maar kan het niet allemaal op een dag gebeuren. Alle slachtoffers zijn ondertussen opnieuw aan de slag in het vleesverwerkend bedrijf. Vonnis op 5 maart.





(CMW)