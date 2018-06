Westrozebeke in de kijker op 6 juli 29 juni 2018

03u06 0

Naar aanleiding van Vlaanderen Feest! is er op 6 juli een nieuwe editie van 'Dorp te Kijk' . Na eerder Staden en Oostnieuwkerke is het dit jaar de beurt aan Westrozebeke. Er zijn vijf verschillende tochten uitgestippeld die langs de mooiste troeven van de gemeente voeren. Vier kunnen met de fiets gedaan worden, eentje te voet. Na de tocht komen de deelnemers terug samen op het Juul De Windeplein waar de cultuurraad een bar voorziet met een optreden van 'The Beach Boys'-tribute band Voix Des Collines. Inschrijven voor de fietstochten kan via www.staden.be. (SVR)