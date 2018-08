WESTAON trekt met 11 namen naar kiezer 30 augustus 2018

WESTOAN trekt in Staden met een onvolledige lijst naar de kiezer. De partij ontstond in november vorig jaar in de schoot van de sp.a en de naam is een samentrekking van de beginletters van de drie deelgemeenten Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke.





Er staan elf namen op, met voorzitter Bart Coopman als lijsttrekker. Huidig OCMW-voorzitter Marnick Hoorelbeke wordt lijstduwer. Kimberley Vangheluwe, Koen Vandeportaele en Martin Boudry vervolledigen de top vier. "We kiezen voor kwaliteit in de plaats van kwantiteit", zegt Bart Coopman. "Samen hebben we vier speerpunten vastgelegd. We gaan voluit voor een kleinschalig, gezellig, groen en een bruisend Staden. We gaan - op heel verschillende manieren - luisteren naar de bezorgdheden en de ideeën van alle Stadenaars en hen maximaal betrekken bij de uitvoering ervan. Los van politieke spelletjes, persoonlijke vetes en nationale politiek." (SVR)