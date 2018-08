West-Vlaamse bedrijven speuren naar Waalse arbeiders 29 augustus 2018

02u40 0 Staden Omdat de vijver met werkzoekenden in West-Vlaanderen stilaan leeg gevist is, gaan bedrijven nu in Wallonië op zoek naar arbeiders. De nieuwe campagne is gisteren gelanceerd bij Westvlees in Westrozebeke.

Na eerder de campagne 'kere kje were' en enkele projecten waarbij asielzoekers begeleid werden naar werk, wordt nu resoluut richting Wallonië gekeken om de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. "In Henegouwen bedraagt de werkloosheidsgraad 12,8 procent, in West-Vlaanderen is dat gemiddeld 5,2 procent", zegt Bert Mons, directeur van Kamer van Koophandel Voka. "Probleem is dat wij geen zicht hadden op de profielen in Henegouwen, terwijl Le Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB, red.) geen zicht had op de openstaande vacatures bij ons. De VDAB en Le Forem ontwikkelden nu de Franstalige portaalwebsite www.vouseteslesbienvenue.be, waarop al tientallen West-Vlaamse bedrijven op aanwezig zijn." Los van de website zijn er extra maatregelen uitgewerkt. Er zijn sinds kort drie 'camions didactique' in gebruik. Zo kunnen nieuwe krachten bij Westvlees in een omgebouwde vrachtwagen alles leren over vlees versnijden. Ook helpt Le Forem Waalse werkzoekenden bij het opstellen van een Nederlandstalig cv, terwijl basiscursussen Nederlands gegeven worden. Jos Claeys, CEO van Westvlees, verwelkomt het initiatief, maar heeft zijn bedenkingen bij dat Nederlands. "In West-Vlaanderen spreken we in de omgang geen Nederlands. Franstaligen die een intensieve taalcursus achter de rug hebben, zullen nog steeds raar opkijken als iemand hen plots 'moej e pintje één?' vraagt. Als het werk goed is, dan volgt de taal vanzelf." Dat laatste bevestigt Cyriel de Munck, een jongeman uit Moeskroen die al ruim twee jaar bij Westvlees werkt. "Ik kan nog steeds geen gesprek volgen in het Nederlands, maar kan me wel uit de slag trekken op de werkvloer." In de eerste zes maanden van dit jaar hebben al 9.114 Franstaligen een Vlaamse vacature in hun mailbox gekregen. (SVR)