Wandeltocht voor Dag van de Zorg 14 maart 2018

Ter gelegenheid van de Dag van de Zorg op zondag 18 maart zetten vijf Stadense zorginstellingen samen de deuren open voor het grote publiek.





Het gemeentebestuur en het OCMW sloegen de handen in elkaar met Welzijnsschakels 't Vlammeke en met vzw Kerckstede voor een bewegwijzerde wandeltocht tussen vijf verschillende locaties in Oostnieuwkerke en Westrozebeke. Tussen 10 en 17 uur is iedereen welkom in Dienstencentrum 't Scharnier (Roeselarestraat), Woonzorgcentrum De Oever (Meulebroekenlaan), buitenschoolse kinderopvang De Paddestoel (Valksstraat), vzw Kerckstede (Slijperstraat) en Welzijnsschakel 't Vlammeke (Dorpsstraat, Westrozebeke). De wandeltocht kan op elk van de locaties gestart worden. (SVR)