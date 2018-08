Wandelend museum marcheert door regio 14 augustus 2018

Honderd jaar na de echte bevrijding marcheert deze week een colonne Britse, Franse en Belgische soldaten door onze contreien. Het gaat om een groots herdenkingsproject rond WO I opgezet door de vzw Platform voor Belgische militaire geschiedenis. 'De Bevrijding 1918-2018' is een historisch accurate optocht die op zeven dagen tijd van Lo naar Deinze trekt. Men wil mensen doen stilstaan bij het bevrijdingsoffensief van begin september 1918, waarbij ongeveer 13.000 Belgische soldaten zijn gesneuveld.





Sinds gisteren zijn 130 figuranten en 50 paarden op pad, met in het kielzog het rollend materieel zoals in de tijd van toen.





Veldkeuken

Onder meer transportwagens, wagens met kanonnen, een paardenambulance en een werkende veldkeuken vallen te bewonderen. De stoet doet alles samen bijna twintig gemeentes aan in West-en Oost-Vlaanderen, waar in veel gevallen een kleine plechtigheid gehouden wordt. Doorgaans overnachten de soldaten tijdens hun veldtocht in schooltjes op de route.





Vandaag passeren de soldaten om 10.30 uur in Madonna, waarna ze rond 12 uur bij de kerk van Westrozebeke zijn voor een middagmaal. Om 14.30 uur worden ze verwacht aan de kerk van Staden voor een plechtigheid. Dan vervolgen ze hun weg richting Kortemark, waar ze rond 17.30 op de markt staan. De komende dagen gaat het via Torhout, Zedelgem, Loppem, Oostkamp, Beernem, Aalter en Zomergem naar eindpunt Deinze, waar het wandelend museum ontbonden wordt. De precieze route en de huidige locatie van de stoet is te raadplegen op www.debevrijding.be. (SVR)