Wagens knallen na botsing tegen gevel 25 juni 2018

02u41 0 Staden Op het kruispunt van de Bornstraat en de 's Graventafelstraat in Passendale (Zonnebeke) zijn zaterdagmiddag twee Audi's zwaar gebotst. Ook de hoekgevel van de woning van Marc Claeys deelde opnieuw in de brokken, wat in het verleden al vier keer gebeurde. "Het wordt tijd om nog eens naar het gemeentehuis te trekken om aan te dringen op ingrepen", aldus Marc.

Vanuit de licht hellende Bornstraat kwam een 23-jarig meisje uit Passendale rond het middaguur met haar blauwe Audi A3 aangereden. Julie S. liet zich als kersvers inwoonster van Passendale verrassen door het onoverzichtelijke kruispunt. Op het ogenblik dat ze het kruispunt opreed, kwam de witte Audi A1 van I.W. (45) uit Staden van rechts aangereden. Haar wagen werd in de flank gegrepen. Door de klap kwam één van de voertuigen tegen de hoekgevel van de woning van Marc Claeys en Hilde Moors terecht. Niet voor het eerst. Op 18 juli vorig jaar raakte de gevel ook al beschadigd na een gelijkaardig ongeval. "De nieuw gemetste gevelstenen waren zelfs nog niet gevoegd", zucht Marc. "Er gebeurt niets om herhaling te vermijden. Ik denk dat er duidelijker moet aangegeven worden dat automobilisten vanuit de lager gelegen Bornstraat een kruispunt naderen."





Nu staat er enkel een voorrangsbord. Op de weg is zelfs geen stopstreep of stopteken geschilderd. Beide automobilisten moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden. Vooral de vrouw uit Staden liep verwondingen op. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. (LSI)