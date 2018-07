Vuur verteert motorfiets en glasbol 13 juli 2018

02u34 0 Staden Langs de Roeselarestraat heeft een brand gisteren in de vooravond een Moto Guzzi verteerd. "Ik was aan het rijden en plots was er rook en vuur", zegt de bestuurder, uit Oostnieuwkerke.

De man zette zijn tweewieler snel aan de kant, vlak bij een glascontainer van Mirom, en ging op een veilige afstand staan. Weinig later stond de Moto Guzzi in lichterlaaie. De vlammen waren zo hevig dat ook een zijkant van de glascontainer vuur vatte. "Spijtig", zegt de motorrijder. "Mochten er onmiddellijk automobilisten gestopt zijn om hun blustoestel ter beschikking te stellen, dan had ik mijn tweewieler allicht kunnen redden. Maar er waren zeker al vijftien auto's gepasseerd vooraleer iemand op z'n rem ging staan. Op dat moment was er al geen blussen meer aan met beperkte middelen." De eigenaar van de Moto Guzzi bleef ongedeerd, al liep zijn baard wel wat schroeischade op.





(VHS)