Vrouwenrechtenactiviste Jennie Vanlerberghe wordt ereburger 20 februari 2018

02u38 0 Staden Vrouwenrechtenactiviste en voormalig journaliste Jennie Vanlerberghe (73) zal worden uitgeroepen tot de zesde ereburger van Staden. Jennie Vanlerberghe werd geboren in Oostnieuwkerke op 14 mei 1945 maar woont intussen al tientallen jaren in Ieper. In 2014 kreeg ze van koning Filip nog de adellijke titel 'barones'.

Jennie Vanlerberghe komt al haar hele leven op voor vrouwenrechten en in 1994 richtte ze de Belgische afdeling van de internationale ngo 'Mothers for Peace' op. Met die organisatie zet ze zich in om de vrouwen in Afghanistan een beter leven te bieden, zowel door bijscholing ter plaatse als met medische hulp. Nog steeds reist ze regelmatig zelf naar Afghanistan. "Het wordt onze eerste ereburger die afkomstig is uit deelgemeente Oostnieuwkerke", weet schepen Marc Bogaert (N-VA). "Bovendien is het ook de eerste vrouw in het rijtje. De huldiging zal plaatsvinden op zondag 3 juni." Eerdere Stadense ereburgers zijn André Dejonghe (oprichter van Pinguïn), Eli Ostyn (stichter van Obumex), auteur Willy Spillebeen, gemeentesecretaris Johan Debaene en recent nog oud-journalist Johan Depoortere.





(SVR)