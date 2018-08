Vrouw (75) zwaargewond na duik in gracht 24 augustus 2018

Een 75-jarige automobiliste uit Westrozebeke is gistermiddag rond half twaalf zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Astrid S. reed met haar Mercedes C200 van Passendale richting Westrozebeke toen ze langs de Passendalesteenweg plots van de weg afweek en rechts met haar wagen in de gracht schoof. Het voertuig kwam tegen een stenen duiker tot stilstand. Astrid S. raakte zwaargewond aan de voet en kon niet op eigen kracht uit de wagen. De brandweer van de zone Midwest en een MUG-team schoten te hulp. Met de nodige voorzichtigheid bevrijdden de hulpverleners haar via het dak van de wagen uit haar benarde positie. Mogelijk werd de vrouw onwel achter het stuur. (LSI)