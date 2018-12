Vrijwilligers vergroenen Vijfwegenpoel Sam Vanacker

22 december 2018

Vrijwilligers van Natuurpunt Groot-Staden hebben ongeveer 250 inheemse planten, struiken en bomen in de grond gestopt in de omgeving van de Vijfwegenpoel, een stukje natuurgebied dat sinds 2017 eigendom is van Natuurpunt. Het is de bedoeling dat er rond de twee poelen een wilde haag groeit, waar allerlei vogels en kleine zoogdieren op termijn een onderkomen kunnen in vinden.