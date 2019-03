Vriendschap in de politiek, het bestaat: Francesco Vanderjeugd ‘schenkt’ derde plaats aan Mercedes Van Volcem Charlotte Degezelle

02 maart 2019

16u41 0 Staden Opmerkelijk nieuws tijdens de voorstelling van de lijsten voor het Vlaams Parlement en de Kamer voor de verkiezingen van 26 mei van Open Vld West-Vlaanderen. Stadens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (31) offert geheel vrijwillig zijn derde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement op aan Brugs schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. Vrijdag, nadat haar het lijstduwerschap van de Kamerlijst was aangeboden, liet Van Vocem nog weten dat ze de verkiezingen aan zich voorbij zou laten gaan.

Een woelige lijstvorming bij Open Vld in West-Vlaanderen. Mercedes Van Volcem hoopte op een tweede plaats op de lijst voor de Kamer, maar kreeg het lijstduwerschap aangeboden doordat de liberalen wit konijn Kathleen op twee zetten. Van Volcem nam daar geen genoegen mee en toonde zich erg ontgoocheld. Meer nog, ze paste voor aanbod en de verkiezingen in z’n geheel.

Gisterenavond kwam er uiteindelijk toch nog een oplossing uit de bus en werden beide lijsten goedgekeurd. Stadens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd bood Van Volcem zijn derde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement aan en neemt zelf genoegen met de vierde plaats. “Dat is misschien verrassend, maar we willen deze Brugse dame haar ambitie om een effectieve plaats te bekleden niet ontzeggen”, zegt een duidelijk geëmotioneerde Vanderjeugd. “Het is mijn eigen voorstel om Mercedes mijn plaats te geven. Niemand heeft me dit gevraagd en als ik hiermee Mercedes aan boord kan houden, dan doe ik dit met plezier. Ze heeft jaren ervaring en komt bovendien uit onze provinciehoofdstad. Mijn plaats afstaan is een risico, maar een berekend risico. We hebben met Open VLD de ambitie om straks niet opnieuw drie maar vier zetels binnen te halen. Mijn vierde plaats is dus een strijdplaats en ik ga ervoor strijden. Ik hoop dat ik uit alle hoeken van de provincie steun krijg. Want een Vanderjeugd, die geeft nooit op.”

Niet alleen Van Volcem toont zich erg tevreden met de last minute wending. Binnen Open Vld West-Vlaanderen is men Vanderjeugd bijzonder dankbaar voor het gebrachte offer. “Francesco heeft ons een grote dienst bewezen”, aldus Vincent van Quickenborne, lijsttrekker van de Kamerlijst. “Hij heeft z’n eigen positie ondergeschikt gemaakt aan het belang van de partij. Dit is voor ons een bijzonder emotioneel moment dat ons dichter bij elkaar heeft gebracht. Die vier zetels in het Vlaams Parlement gaan we halen.”

In het Vlaams Parlement wil Open Vld dus van drie naar vier zetels gaan. Ook in de Kamer voorzien ze een groei. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober hebben we op heel veel plaatsen gewonnen. Dat resultaat willen we doortrekken”, stelt van Quickenborne. “We willen van twee naar drie Kamerzetels gaan. Daarvoor moeten we de derde partij van West-Vlaanderen worden.”

Tot slot nog even beide lijsten op een rijtje. Voor het Vlaams Parlement is Bart Tommelein (Oostende) lijsttrekker gevolgd door Emmily Talpe (Ieper), Mercedes van Volcem (Brugge), Francesco Vanderjeugd (Staden), Michael Vannieuwenhuyze (Harelbeke), Nick Wenmaekers (Knokke-Heist), Julie Paelinck (Koksijde), SSofie Delrue (Middelkerke), Lieselot De Decker (Roeselare), Geert Verhegge (Zedelgem), Wim Janssens (De Panne), Ann Degroote (Wervik), Tina Ledaine (Ichtegem), Mohamed Ahouna (Kortrijk), Kathy Kamoen (Blankenberge), Marleen Becarren (Menen), David Pieters (De Haan), Marc Deprez (Diksmuide), Chris Marain (Brugge), Fanny Decock (Kuurne), Kathleen Verhelle (Ardooie) en Marc Doutreluingne (Zwevegem). De opvolgers zijn Maarten Vander Stichele (Kortrijk), Veerle Vervake (Tielt), Bram Meeuw (Poperinge), Matthias Leenknecht (Izegem), Katrien Vandecasteele (Ingelmunster), Natalie Mortelé (Torhout), Anja Desmet (Anzegem), Rit Van Laecke (Damme,) Simon Vandendriessche (Avelgem), Frederik Crul (Ruiselede), Evelyne Vanderplancke (Moorslede), Bert Schelfout (Deerlijk), Jan Stoens (Kortemark), Ruth Vandenberghe (Kortrijk), Ann Soete (Brugge) en Pedro Brugada (Oostende).

De Kamerlijst wordt daarentegen getrokken door Vincent Van Quickenborne (Kortrijk), gevolgd door Kathleen Verhelst (Zedelgem), Lieven Cobbaert (Ichtegem), Bert Verhaeghe (Wervik), Lander Van Hove (Koksijde, Véronique Buyck (Ardooie), Romina Vanhooren (Oudenburg), Gwendolyn Vandermeersch (Staden), Souad Abihi (Harelbeke), Mareleen Schillewaert-Vercruyce (De haan), Bart Vandekerckhove (Middelkerke), Lut Deseyn (Avelgem), Joris Tack (Tielt), de 14e plaats wordt voorbehouden voor een man, Björn Prasse (Blankenberge) en Sadrine De Crom (Brugge). De opvolgers zijn Jasper Pillen (Brugge), Hina Bhatti (Oostende), Piet Delrue (Roeselare), Ann-Sophie Impe (Ieper), Maxime Laporte (Waregem), Dirk Sioen (Zonnebeke), Mieke Syssauw (Menen), Stéphane Buyens (De Panne) en Sabien Lahaye-Batheu (Poperinge).