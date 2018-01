Vrienden Jurgen Demeyere zetten benefiet op poten 02u59 0

Een aantal vrienden en collega-muzikanten van Jurgen Demeyere, de Stadenaar die half december hebben en houden verloor in een woningbrand, organiseert op 17 februari 'Music for Meyer', een benefietavond in het Blommenhof voor hun ongelukkige vriend. "Om hem een financieel duwtje in de rug te geven hebben we de koppen bijeen gestoken", legt mede-initiatiefnemer Jesse Callens uit. "Daar Jurgen een fervent muzikant is, leek ons een avondje vol optredens een uitstekend plan. En door enkele connecties hebben we snel een mooie affiche in elkaar weten te boksen met publiekstrekker Tom Dice als headliner. Ook Jurgen Demeyere zelf, die bij de band Chrystal Moon speelt, zal op het podium staan. Shtevil & Tim T. vervolledigen de affiche. Om budgettaire redenen wordt niet met kaarten gewerkt, maar met een gastenlijst. Iedereen die zich aanmeldt voor kaarten, zetten we op een lijst. " De deuren van het Blommenhof gaan om 19 uur open. Aan de deur betaal je 5 euro. Aanmelden voor de gastenlijst kan via de facebookpagina van 'Music For Meyer'. (CDR/SVR)