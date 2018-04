Vlam slaat in de pan van 89-jarige Gusta 27 april 2018

02u53 0 Staden Een brand heeft gisterenmiddag voor schade gezorgd in de keuken van de 89-jarige Gusta Deprez. Bij het bakken van frietjes sloeg de vlam in de pan en de dampkap. Niemand raakte gewond.

Iets over twaalf uur wou Gusta frietjes bakken in de keuken van haar woning op de hoek van de Vredestraat en de Kleine Veldstraat in het centrum van Staden. Omdat de frietketel het liet afweten, probeerde Gusta dan maar de frietjes in een pan te bakken. Daarbij liep er iets verkeerd en sloeg de vlam in de pan. Op dat moment arriveerden dochter Marie-Thérèse Beernaert (67) en haar man Walter Crabbe. "Er was wat paniek maar met een doek slaagden we er toch in het vuur wat te sussen", vertelt Walter. "Ondertussen konden we naar de brandweer bellen."





Check-up

Het vuur had zich bij aankomst van de spuitgasten al verspreid achter het valse plafond en de kasten in de keuken. Niettemin kon het snel geblust worden. Gusta en haar dochter waren onder de indruk en kwamen bij buren even op adem. Een huisarts zorgde voor een kleine check-up. De brandschade bleef beperkt tot de keuken. De rest van de woning liep wat rookschade en geurhinder op. "Het had nog veel slechter gekund", klonk het een uurtje na de brand optimistisch bij de kranige Gusta. Zij kan even bij een van haar kinderen terecht. Marie-Thérèse en Walter, uitbaters van het café 't Paradijs in de Grote Veldstraat, beslisten 's namiddags de deuren dicht te houden. (LSI)