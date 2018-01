Vier jaar cel voor uitbuiting nachtwinkeluitbaters 02u39 0 Staden De rechter in Ieper veroordeelde een Pakistaan tot 4 jaar cel voor het uitbuiten van 22 uitbaters van nachtwinkels. Ook een boekhouder uit Staden werd mee veroordeeld.

De 43-jarige S.H. van Pakistaanse origine uit Menen moest zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor een hele reeks tenlasteleggingen die hij beging bij het uitbaten van een aantal nachtwinkels in de buurt van Ieper en Menen.





De beklaagde maakte de uitbaters van de winkels medevennoot door hen vijf procent aandelen te verkopen. Ze kregen een kleine vergoeding, maar ze moesten daarvoor dag en nacht werken. Toen de deurwaarder langskwam om achterstallige sociale zekerheid op te halen, werd de 'medewerker' eruit gegooid. S.H. verdiende onder meer in de Barakken in Menen grof geld, een plaats waar altijd veel volk over de vloer komt.





De winst werd dan deels naar Pakistan versluisd. De rechter veroordeelde de man nu tot 4 jaar cel en een zware boete. Een boekhouder uit Staden werd veroordeeld tot twee jaar cel en een geldboete. De rechter was van oordeel dat hij actief meewerkte aan de sociale fraude.





(CMW)