VIDEO. Trucker belandt met lading bloemkolen in de gracht: “Schat, ik hang nu op, want ik zit met een probleempje” Hans Verbeke

12 februari 2019

17u59 4 Staden Op de plek waar elf maanden geleden op de Provinciebaan in Westrozebeke een varkenstransport van de weg raakte, is dinsdagnamiddag hetzelfde gebeurd met een vrachtwagen geladen met bloemkolen. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het ongeval veroorzaakte nog hinder tot een stuk in de nacht.

Een vrachtwagen van transportbedrijf Patrick Parrein uit Westrozebeke week dinsdag rond 15 uur iets van zijn rijvak af en belandde met de rechterwielen in de zachte berm. De trucker, die aan het bellen was, probeerde het gevaarte weer op de rijweg te krijgen, maar tevergeefs. De vrachtwagen kantelde in de gracht en vernielde daar de afsluiting van een weide en een muur. De truck botste ook nog tegen een elektriciteitspaal. De Roemeense bestuurder bleef ongedeerd en kon zelf uit zijn cabine klauteren. De man was wel onder de indruk van de ravage.

Eerst overladen, dan takelen

De oplegger scheurde open door het gewicht van de lading. Die bestond uit duizenden kilo’s gesneden bloemkolen, bestemd voor verwerking in het wat verderop gelegen bedrijf Greenyard Foods. Voor de truck kon getakeld worden, moest de lading bloemkolen eruit. Ook het takelen beloofde nog een stevig karwei te worden. Daarna moest ook nog eens de stukgereden elektriciteitspaal worden vervangen. Op de Provinciebaan was eerst nog beurtelings verkeer mogelijk maar van zodra met de bergingswerken werd gestart, ging de drukke weg onvermijdelijk dicht. Pas rond één uur ‘s nachts was de klus erop en werd de brandweer opgeroepen om het wegdek weer proper te maken.

Voor de eigenaar van de weide en de vernielde muur roept het ongeval nare herinneringen op aan wat elf maanden geleden op dezelfde plaats is gebeurd. Toen belandde een varkenstransport in de gracht. De afsluiting en de muur werden pas twee maanden geleden hersteld en heropgebouwd.