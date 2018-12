Vernieuwde site Tiendenberg plechtig geopend Sam Vanacker

13 december 2018

21u20 0 Staden De realisatie heeft wat voeten in de aarde gehad, maar donderdagavond was het eindelijk zover. Het nieuwbouwcomplex op de site Tiendenberg omvat een nieuwe kantine voor de voetbalclub van Westrozebeke, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang en een nieuwe polyvalente zaal.

Het gebouw heeft zo’n 1,4 miljoen euro gekost en bestaat uit drie ruimtes die via grote verschuifbare poorten met elkaar verbonden kunnen worden. Dichtst bij de parking bevindt zich de nieuwe kantine van SK Westrozebeke, centraal is er een polyvalente zaal en in de verste kant van het gebouw kunnen er vanaf 14 december dagelijks 43 kinderen opgevangen worden voor en na school.

Het complex is meteen ook het laatste wapenfeit van aftredend sportschepen Marie-Paule Vancoppenolle (N-VA). “De bouw liep flink wat vertraging op door de politieke impasse in de gemeente, maar een klein jaar geleden ging dan toch de eerste spadesteek de grond in”, speechte ze. “Ik heb me er vaak zorgen over gemaakt. Tegelijk heb ik ook veel bijgeleerd en die ervaring pakken ze me niet meer af. Het resultaat mag gezien zijn en ik ben blij dat ik mijn schepenmandaat mag afsluiten in schoonheid met deze spreekwoordelijke kers op de taart.”

Met de opening van het complex zijn de werken weliswaar nog niet volledig afgelopen. In de loop van 2019 wordt ook de omgeving nog een flink stuk groener gemaakt.