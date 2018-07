Vanderjeugd ijvert nu al voor erkenning droogte als landbouwramp 20 juli 2018

Stadens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) wil dat bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) nu al een onderzoek start voor de erkenning van de droogte als landbouwramp. "Ik besef dat de schade pas geïnventariseerd kan worden na het einde van de droogteperiode, maar het lijkt me nu al duidelijk dat de gevolgen aanzienlijk zullen zijn. Daarom heeft het geen zin om te wachten tot het opnieuw begint te regenen vooraleer de procedure op te starten." Tegelijk waarschuwt Vanderjeugd dat er nood is aan structurele oplossingen. "De overheid moet boeren stimuleren om te investeren in opvangbekkens en andere initiatieven voor rationeel waterbeheer." Ten slotte adviseert de burgemeester de landbouwers om alert te zijn voor de geleden schade. "Hoe sneller de inventaris kan worden gemaakt, hoe sneller we de dossiers kunnen indienen." (SVR)