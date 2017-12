Vandalen houden alweer lelijk huis bij SK Staden 02u27 6 Joke Couvreur Bart Bruneel, Brecht Seys en Stefaan Casier bij de drankautomaat die omver werd gegooid. Staden In de nacht van donderdag op vrijdag zijn opnieuw vandalen aan het werk geweest in de gebouwen van voetbalclub SK Staden. Een drankautomaat werd omver gegooid, deuren werden ingetrapt en een muziekinstallatie werd vernield. Van de daders, die dezelfde nacht ook bij de nabijgelegen schuttersgilde blijken langs te zijn geweest, ontbreekt elk spoor.

Het is niet de eerste keer dat de sportterreinen in Staden geviseerd worden. "Het is al de zesde keer op twee jaar tijd", zucht voorzitter Brecht Seys."Vorige keer werd er ketchup gesmeerd op de muren en werden brandblusapparaten leeg gespoten. Ook bij de atletiekclub en de schutters hebben ze er al aan moeten geloven. Meestal hebben we het zitten rond de start van de schoolvakanties."





Seys is van plan om de kwestie zo snel mogelijk aan te kaarten bij het gemeentebestuur.Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) erkent het probleem en betreurt de zaak. "De politie patrouilleert er al heel regelmatig, maar het is een enorme site met heel wat vluchtwegen, waardoor het erg moeilijk is om de daders te betrappen. Sowieso zijn we aan het overwegen hoe en waar in Staden we camerabewaking kunnen voorzien. De sportsite is zeker één van de mogelijkheden, maar het probleem is breder. Zo werd het vuilbakje van onze nieuwe publieke barbecue in het Dermautpark amper een dag na de inhuldiging ook al beschadigd. Intriest is het." (SVR





Joke Couvreur Ook deze deur werd zwaar aangepakt.