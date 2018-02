Uitbater cafetaria sporthal stopt door te hoge huurprijs 24 februari 2018

02u46 0 Staden Na zeven jaar pintjes tappen in de cafetaria van sporthal De Wankaarde geeft concessiehouder Koen Van Coillie (49) er de brui aan. Op 31 juli is het zijn laatste dag achter de toog. De huurprijs van de cafetaria is te hoog geworden. "Ik betaal nu 1.500 euro per maand zonder kosten. Dat is niet leefbaar meer", zucht Koen.

Sinds het gemeentebestuur de concessieovereenkomst aanpaste in 2016 is de huurprijs met 25 procent gestegen. Bovendien moet de uitbater sindsdien ook zelf opdraaien voor de kosten van de energiefactuur. Koen Van Coillie zegt dat hij sindsdien te weinig overhoudt op het einde van de maand. "Vroeger betaalde ik 1.000 euro, alles inbegrepen. Sinds de aanpassing zit ik aan 1.250 euro. Met btw erbij is dat 1.500 euro per maand, zonder kosten. Voor de uren die ik hier achter de toog sta, is het sop de kolen niet meer waard."





Vreemd genoeg betaalde Koen de voorbije twee jaar geen cent aan de gemeente voor de energiekosten. Dat onthulde oppositieraadslid Ludwig Willaert (CD&V) toen hij de kat de bel aanbond op de voorbije gemeenteraad. "Er moet iets grondig fout gelopen zijn in de administratie, al hoop ik dat jullie de man nu niet plots opzadelen met twee jaar aan achterstallige facturen", aldus Willaert, die de concessieovereenkomst uit 2016 'weinig ondernemersvriendelijk' noemt'. De uitbater zegt dat hij nog nooit een factuur kreeg van de gemeente. "Ze moeten ergens gemist zijn. Anders zat ik waarschijnlijk boven de 2.000 euro per maand."





Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) belooft uit te zoeken wat er fout liep. " Het is zeer spijtig dat we nu pas weten dat de concessiehouder het moeilijk had met de huurprijs. Dat had hij al veel eerder moeten signaleren. Of we de concessieovereenkomst gaan herzien? Alvast niet in eerste instantie. Of dat later wel gebeurt, hangt af van hoeveel potentiële overnemers zich melden." (SVR)