Tweede Zombie Trail mikt op 2.000 deelnemers 28 augustus 2018

02u45 0 Staden De werkgroep rond Atletiekfun is volop bezig met de voorbereidingen voor de tweede editie van de Zombie Trail. Het evenement, dat het midden houdt tussen een halloweentocht en een veldloop, was vorig jaar met ruim 1.300 deelnemers een enorm succes. De organisatie legt de lat nu nog hoger.

"Geoefende lopers, maar ook wandelaars, mensen met een beperking en gezinnen hebben de keuze tussen een tocht van 3,5 of 7,5 kilometer langs Stadense wegen. Onderweg doorkruisen de deelnemers verschillende 'zombiezones' en moeten ze levend tot aan de finish zien te geraken", legt Wouter Van Vooren van de werkgroep uit.





Pirates of the Caribbean

"Straattheater, klank- en lichteffecten en uiteraard veel zombies zorgen voor de sfeer. Nadien kan iedereen napraten in de bar in de sporthal, die dit keer volledig in het teken staat van Pirates of the Caribbean en opnieuw uitgebaat wordt door de Chirojongens en -meisjes van Staden. Je kan er net als vorig jaar een Zombiertje proeven."





Inschrijven

Wouter geeft nog mee dat de tocht geenzins een kopie wordt van vorig jaar. "Het parcours en de zombiezones werden volledig herwerkt. Bovendien mikken we dit keer op 2.000 deelnemers en willen we nog meer mensen via voorzieningen en sociale organisaties bereiken."





Inschrijven kost 7 euro per persoon en kan vanaf 1 september via www.zombietrail.be. De opbrengst gaat naar het goede doel. (SVR)