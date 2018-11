Tweede schepen in spe geeft ambt op NIEUWE WISSEL BRENGT BURGEMEESTER NIET VAN ZIJN STUK SAM VANACKER

28 november 2018

02u26 0 Staden Amélie Crabbe heeft beslist dat ze toch geen schepen wil worden. Opmerkelijk genoeg is ze al de tweede schepen in evenveel weken tijd die te elfder ure de handdoek in de ring gooit. Een schepenambt blijkt niet te verenigen met haar job als hoofdverpleegkundige in wzc De Oever.

Nadat vorige week Patrick Lesage al zijn schepenmandaat afstond aan Chris Verhaeghe, blijkt de stoelendans in het nieuwe college van burgemeester en schepenen van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) nog niet ten einde.





Wie een politiek mandaat wil opnemen bij een lokaal bestuur, mag niet in dienst zijn van de betreffende gemeente. Daar was Amélie Crabbe zich naar eigen zeggen van bewust.





"Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik schepen zou kunnen worden. Terwijl we campagne voerden heb ik me wel voor de volle honderd procent gegeven en gaandeweg kreeg ik de smaak te pakken. Toen de burgemeester me na de verkiezingen vroeg of ik schepen wou worden, zei ik volmondig 'ja', ook al wist ik dat ik een andere job zou moeten zoeken. Ergens moet de roes van de overwinning meegespeeld hebben."





Spijt

Maar de vrouw kreeg even later al spijt van haar beslissing.





"Het besef kwam toen ik mijn ontslagbrief aan het typen was", aldus de 44-jarige moeder van twee. "Ik stond op het punt een vaste job met een mooie anciënniteit op te geven. Daar komt bij dat ik nieuw deeltijds werk ging moeten zoeken. Ik besef dat ik een mooie kans laat liggen, maar ik moest voor zekerheid kiezen."





De ontslagbrief bezorgde Amélie wel aan de secretaris en die brief zou normaal gesproken deze week in de OCMW-raad besproken worden, maar zo ver komt het dus niet.





Kans grijpen

In de plaats van Amélie kon huidig gemeenteraadsvoorzitter Martine Zoete (61) schepen worden, maar zij weigerde omdat ze moeilijk verre verplaatsingen kan maken en liever jongere mensen een kans wil geven. De volgende in lijn is Nathalie Depuydt (35), die bij telersvereniging Ingro werkt als boekhoudster. "Het is een hele eer dat ik deze kans krijg", vertelt ze. "Ik begrijp de beslissing van Amélie en de kans die mij hier gegund wordt ga ik met beide handen grijpen." Dat Vanderjeugd de nieuwe bestuursploeg al op 17 oktober aan de pers voorstelde, lijkt na twee wissels op evenveel weken tijd op z'n minst voorbarig te zijn geweest. Al ontkent de burgemeester dat. "Alles leek zo klaar als een klontje na de verkiezingen. We moesten geen coalitie vormen en de volgorde van de stemmen was duidelijk, dus kon de ploeg snel voorgesteld worden. Het is opmerkelijk, ja. Maar het is ook menselijk. Niemand had verwacht dat we vijf schepenen gingen moeten leveren. Criticasters zullen er altijd zijn. Maar beseffen waar je aan begint is belangrijk. En die inschatting kan doorgaans pas correct worden gemaakt als je eraan begint. In die zin ben ik blij dat Patrick en Amélie nu al die oefening maakten."





