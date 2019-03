Tweede label ‘Hartveilige gemeente’ voor Staden Joke Couvreur

Het Rode Kruis Vlaanderen spoort lokale besturen aan om voldoende in te zetten op het welzijn en hulpverlening op eigen grondgebied. Staden ging in op deze oproep en plaatste in 2015 en 2016 de eerste drie AED-toestellen. Een eerste reeks van opleidingen voor de bevolking en de medewerkers van het lokaal bestuur werd gegeven. Deze inspanningen werden erkend door het Rode Kruis met een eerste label.

In 2018 besloot het gemeentebestuur hieraan een vervolg te geven met nog eens vijf nieuwe defibrillatoren. Er werden ook opleidingssessies georganiseerd voor de medewerkers en de inwoners.

De inspanningen bleven niet onopgemerkt. Het Rode Kruis reikt dan ook een verlenging van het label uit aan Staden. Staden mag zich zo de komende twee jaar opnieuw een hartveilige gemeente noemen.