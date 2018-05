Tuinbouwer terecht voor grote cannabisplantage MAN GEEFT SCHULD AAN IRANIËRS AAN WIE HIJ LOODS VERHUURDE CHRISTOPHE MAERTENS

25 mei 2018

02u39 0 Staden Tuinbouwer Rik D. (54), ooit wereldkampioen gewichtwerpen, riskeert op de rechtbank van Ieper drie jaar cel, deels met uitstel, voor het uitbaten van een cannabisplantage op zijn bedrijf. Vier mannen van Iraanse origine riskeren eenzelfde straf.

Eind februari 2016 werden bij een wegcontrole in Staden twee voertuigen tegengehouden. Er bevonden zich vier mensen van Iraanse origine in de wagens, maar ook materiaal voor een cannabisplantage. Een van de verdachten had een visitekaar-tje van Rik D. in zijn portefeuille zitten. Uit onderzoek bleek dat minstens een van de voertuigen lang stilstond op het bedrijf in Staden. De onderzoeksrechter twijfelde niet en liet een huiszoeking uitvoeren in het bedrijf van D. Voor de speurders was het even zoeken, maar ze botsten in een ondergronds waterreservoir op een plantage met zo'n 1.600 cannabisplanten. D. en de Iraniërs uit Ieper, Boechout en Rotterdam werden aangehouden en verbleven een tijdje in voorarrest. Ook de partner van D. werd even opgepakt, maar snel weer vrijgelaten. Alle zes verschenen ze gisteren voor de rechter in Ieper. Daar vorderde de openbare aanklager drie jaar cel, deels met uitstel, tegen de tuinbouwer en de vier Iraniërs. De vrouw riskeert zes maanden cel met uitstel. Ook vraagt de openbare aanklager de verbeurdverklaring van 1.861.100 euro, geld dat het kweken van de cannabis zou hebben opgeleverd. Volgens het parket leverde de ondergrondse plantage zes oogsten op, terwijl een eerder afgebroken bovengrondse kweekinstallatie goed was voor twee oogsten. "Dit is op het eerste gezicht een eenvoudig dossier, maar de beklaagden maken de zaak ingewikkeld door hun leugenachtige verklaringen", klonk het bij de procureur. "Het is één tegen vier en vier tegen één."





"Mijn cliënt wist van de plantage, maar het is niet zo dat de vier Iraniërs zijn slaafjes waren", zei meester Kris Vincke, de advocaat van de tuinbouwer. "Dit is niet het eerste dossier van mensen die uit Nederland afzakken op zoek naar een plaats om cannabis te kweken. Die ondergrondse ruimte was ideaal voor hen. Mijn cliënt verhuurde ze aan hen, maar hij had ze niet nodig om drugs te kweken." Rik D. staat ook terecht voor het witwassen van drugsgeld. Het bleek immers dat hij op bepaalde momenten grote sommen cashgeld op zijn rekening stortte. "Dat geld had hij eerder afgehaald toen hij te horen had gekregen dat hij een levensbedreigende tumor had. Later, toen hij genezen was, plaatste hij die bedragen terug, meer niet." Voor het witwassen vraagt de verdediging de vrijspraak en voor het kweken van cannabis een straf met uitstel.





"Laten verleiden"

De vier Iraniërs hopen eveneens niet meer naar de cel te moeten. "Wij zijn schuldig, maar we hebben ons laten verleiden door de tuinbouwer. We draaiden mee in zijn handel en wandel."





Rik D. is niet alleen een tuinbouwer, de man is ook topsporter. In 2013 werd hij in Brazilië wereldkampioen gewichtwerpen. Vonnis op 21 juni.