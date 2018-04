Travestieshow voer voor discussie 04 april 2018

De organisatoren van een travestieshow die enkele weken geleden opgevoerd werd in een loods in de ambachtelijke zone Ter Eike, hadden daar geen aanvraag voor ingediend. Dat merkte gemeenteraadslid Mario Snaet (CD&V) op tijdens de jongste gemeenteraad. Snaet zetelt voortaan in de plaats van zijn zwangere partijgenote Sarah Van Walleghem. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) erkende het probleem. "Voor een dergelijk evenement hadden we inderdaad een aanvraag moeten binnen krijgen, maar dat is niet gebeurd. Pas de dag voordien waren we op de hoogte. Het kan trouwens niet dat er om de haverklap zaken worden georganiseerd in die loods." (SVR)