Ter Westroze gaat uitbreiden DAGVERZORGINGSCENTRUM INVESTEERT 3,2 MILJOEN EURO IN NIEUW GEBOUW SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

23 februari 2018

02u30 0 Staden Woonzorgcentrum Ter Westroze in West-rozebeke heeft een bouwvergunning beet voor een fikse uitbreiding. Tegen de achtergevel van het huidige gebouw komt een nieuwe aanbouw van drie bouwlagen, met op het gelijkvloers een gloednieuw dagverzorgingscentrum. Op de verdiepingen erboven komen telkens zes kamers en een uitgebreide leefruimte. Het gaat om een investering van ruim 3,2 miljoen euro. Tegen eind 2019 moet de nieuwbouw klaar zijn.

Het woonzorgcentrum had in 2012 plannen klaar voor een capaciteitsuitbreiding met zeventien kamers, maar door een veranderde regelgeving rond erkenning van bedden werden die plannen toen terug opgeborgen. Eind vorig jaar haalde de Raad van Bestuur die plannen echter terug uit de koelkast. Er werd beslist om in te zetten op een nieuw dagverzorgingscentrum in plaats van op extra kamers. "Op dit moment hebben we 65 erkende bedden", legt directrice Lien Vandamme uit. "Dat aantal verandert niet, maar zoals u weet moet de zorgsector inzetten op thuiszorg. Met een dagverzorgingscentrum bieden we dus een mooi alternatief en breiden we onze dienstverlening uit op dat vlak uit."





Groter comfort

"Bovendien vergroot ook het comfort van onze bewoners, want in de twee bovenste bouwlagen zijn twee grote leefruimtes voorzien voor de bewoners, die telkens aansluiten op de reeds bestaande gangen op de bovenverdiepingen. Naast die leefruimtes komen in de nieuwbouw twee keer zes ruime kamers bij. Aan de andere kant verdwijnen dan weer een aantal oudere kamers in het huidige gebouw. Zo kunnen we een grotere kinesitherapieruimte creëren, terwijl we voor het eerst ook drie kamers beschikbaar maken voor kortverblijf. In die zin komt ons totale aantal kamers dus op 68."





Alles samen, inclusief groenaanleg, omgevingswerken en de aanleg van acht nieuwe parkeerplaatsen, kosten de werken 3,2 miljoen euro. Als alles goed gaat, moet de eerste steen er nog voor het bouwverlof liggen. In het vierde kwartaal van 2019 moet de nieuwbouw af zijn. Maar ook al staat het gebouw er nog niet, Ter Westroze is ondertussen wel al gestart met de uitbating van een mini-dagverzorgingscentrum. "De erkenning is sinds eind december binnen, dus op onze benedenverdieping hebben we sinds begin dit jaar een ruimte ingericht als dagverzorgingscentrum", gaat de directrice verder. "Nu zijn er toch al een viertal mensen die hun weg naar hier hebben gevonden voor hun dagbesteding. Nog het vermelden waard is dat we ook een aangepast busje hebben waarmee we de mensen thuis kunnen ophalen."