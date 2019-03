Studente rijdt 175 per uur met papa’s Land Rover

naar school VHS

25 maart 2019

11u42 0 Staden J.V., een studente van 19 jaar uit Staden, mag van de politierechter in Kortrijk vijftien dagen niet met de auto rijden omdat ze op de E403 geflitst werd toen ze 175 kilometer per uur reed. “Ik kwam uit een file en was laat voor school”, zei de jongedame.

De file op de snelweg kwam J.V. die morgen niet goed uit. De studente was al aan de late kant en vreesde dan ook het begin van de lessen aan de hogeschool in Kortrijk niet te halen. Eens de file voorbij gaf ze daarom plankgas met de Land Rover van haar vader. Wat verderop werd ze echter geflitst. “175 kilometer per uur is niet alleen veel te snel, maar ook onverantwoord”, zei de politierechter. “U bent een gevaar voor de andere weggebruikers.” De advocaat van de studente vroeg de opschorting en argumenteerde dat een rijverbod voor de jonge vrouw bijzonder ongelukkig zou zijn. “Dat kan, maar er zijn ook andere manieren dan de wagen om op school te geraken”, zei de rechter. Hij gaf J.V. een rijverbod van 15 dagen en een boete van 600 euro. Omdat ze nog beginnend bestuurder is, moet ze ook haar theoretisch examen opnieuw afleggen.