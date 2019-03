Sterren kijken bij Art Studio Brikat Sam Vanacker

06 maart 2019

12u05 5 Staden In de tuin van vzw Art-Illustria in Staden worden op zaterdag 16 maart opnieuw drie grote telescopen opgesteld naar aanleiding van de nationale sterrenkijkdagen. De avond voordien, op vrijdag 15 maart, is er een kunstkamerconcert met de groep Vonkkayts.

Net als vorig jaar organiseert Art-illustria vzw in samenwerking met hobbyastronomen Regean Clauw, Luc Waignein en Joeri Nowé een avondje sterrenkijken. Op zaterdag vanaf 19.30 uur kun je terecht in de Houthulststraat 132 om gratis door een van ’s lands grootste telescopen te turen naar de sterren. Ook in de expositieruimte staat alles in het teken van de sterren.

Op vrijdagavond is er een gratis optreden van folkgroep Vonkkayts in het kader van de reeks kunstkamerconcerten van Art-Illustria. De deuren gaan open om 19 uur, het optreden start om 20 uur. Inschrijven voor het optreden kan via info@brikat.be of op 051/70.09.82.