Stefan Blommaert vertelt over China 07 november 2018

Stefan Blommaert, VRT-journalist en voormalig correspondent in China, komt op uitnodiging van seniorenvereniging Neos op donderdag 8 november een lezing geven over de nieuwe wereldmacht China. Blommaert belicht zowel de economie als de cultuur van het enorme land. De lezing start om 14 uur in het SWOK. Vanaf 13.30 uur is er onthaal met koffie voorzien. Leden betalen ter plaatse 6 euro inkom, niet-leden 10 euro. (SVR)