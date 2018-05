Stan trekt ten strijde tegen zwerfvuil KERELTJE (2) GEEFT SAMEN MET ZIJN OPA HET GOEDE VOORBEELD SAM VANACKER

28 mei 2018

02u33 0 Staden Nog geen drie jaar oud is ie, maar de kleine Stan Ameye geeft nu al het goede voorbeeld. Hij doet niets liever dan met z'n tractortje en z'n aanhangwagentje op zoek te gaan naar zwerfvuil. Samen met zijn opa trekt hij er regelmatig op uit om de berm van de Sleihagestraat schoon te maken. "Jong geleerd, is oud gedaan", vindt mama Evy.

De piepjonge zwerfvuilophaler Stan is het zoontje van Maarten Ameye en Evy Cool. Het jonge gezin woont in Lendelede, maar zowat om de twee weken gaat Stan op bezoek bij zijn grootvader in Oostnieuwkerke. Imker Marc Cool heeft zijn eerste kleinzoon iets geleerd.





"Respect voor de natuur vind ik enorm belangrijk. Ik heb mijn beide dochters destijds dat respect proberen bij te brengen en ik vond het belangrijk om dat ook door te geven aan mijn kleinzoon. Het begon zowat anderhalf jaar geleden met een wandelingetje met Stan op zijn tractortje. We plukten een boeketje bloemen voor oma en spontaan raapte ik een leeg blikje op. Ik legde Stan uit dat mijn bijen zwerfvuil niet leuk vonden en zo is de traditie ontstaan."





Marc en Stan nemen altijd hetzelfde stuk van de Sleihagestraat tussen het rondpunt en café 't Avondbroodje onder handen. Van op zijn tractor speurt Stan zorgvuldig de berm af. Telkens wanneer hij iets tussen het gras ziet liggen, wijst hij het enthousiast aan, waarop opa het voorwerp opraapt en in het aanhangwagentje gooit. Af en toe stapt Stan af om zelf een blikje op te rapen. Passerende auto's minderen vanzelf vaart als ze de twee bezig zien.





Duim omhoog

"Vaak claxonneren automobilisten en steken ze hun duim in de lucht", vertelt Marc. "Dat is leuk, maar heb je toch het gevoel dat je staat te dweilen met de kraan open. Het gaat om amper zeshonderd meter graskant, maar telkens zit het wagentje van Stan goed vol. Ondanks alle inspanningen om de mensen te sensibiliseren blijft zwerfvuil hier een groot probleem. Dit kan vreemd klinken, maar ik heb de indruk dat het in de jaren negentig zelfs beter was dan vandaag. Al die campagnes halen weinig uit."





Volgens Marc is het probleem van zwerfvuil te wijten aan een verkeerde opvoeding. "Het is belangrijk dat jonge kinderen thuis het goede voorbeeld zien. In het geval van Stan ben ik nu al zeker dat hij later nooit iets door zijn autoraam gaat gooien. Het zit er in en je gaat het er nooit meer uit krijgen."





Dat laatste bevestigt mama Evy. "Jong geleerd is oud gedaan, maar er zijn ook nadelen. We waren onlangs nog op de kermis in Brugge met het gezin. Lege bierbekers, sigarettenpeuken, papiertjes,... Alles raapt Stan op en moet hij koste wat het kost in een vuilnisbak gaan gooien. Krijg dat er nu nog maar eens uit."