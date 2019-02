Stadense zangeres Lisa Leman wordt meter van vzw Autisme Westhoek Sam Vanacker

22 februari 2019

15u37 0 Staden Zangeres Lisa Leman is de nieuwe meter van vzw Autisme Westhoek. Daarmee volgt ze Phaedra Hoste op.

Lisa Leman (29), die al vijf singles op haar naam staan heeft, waaronder ‘Hé Kom Jij’ en ‘Samen Zijn’, heeft het meterschap van vzw Autisme Westhoek op zich genomen. “Lisa is blij dat ze de kans heeft gekregen in de voetsporen van Phaedra Hoste te treden en gaat zich inzetten om de vereniging te steunen en bekend te maken”, zegt manager Thomas Devooght. “Lisa heeft ervaring met personen met een beperking. Dat ze het hart op de juiste plaats heeft, bewees ze al toen ze nog werkte als verzorgende in voorzieningscentrum voor mensen met een beperking Kerckstede in Oostnieuwkerke. Aan die periode heeft ze heel wat fans overgehouden.”

Op 7 april wordt Lisa Leman officieel voorgesteld met een optreden ten voordele van Autisme Westhoek tijdens het jaarlijkse kippenfestijn in CC Den Briel in Brielen.