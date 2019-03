Stadense tafeltennisser wint brons op Special Olympics Sam Vanacker

19 maart 2019

18u06 0 Staden Stadenaar Christof Swaenepoel heeft op de Special Olympics World Games in Abu Dhabi brons behaald in het tafeltennissen. Het brons behaalde de G-sporter tijdens het individuele spel. In het dubbelspel grepen hij en dubbelpartner Siska Herman net naast het podium.

Het is niet de eerste keer dat Swaenepoel een sterke prestatie neerzet en daar een olympische medaille voor krijgt. De tafeltennisser met het syndroom van Down deed in de zomer van 2014 ook al mee aan de Europese Special Olympics in Antwerpen en won toen goud. Die prestatie leverde hem toen een Stadense Sportster op aan Sporthal de Wankaarde.