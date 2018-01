Stadenberg zamelt 3.000 euro in voor Jurgen Demeyere 02u45 0 Foto Joke Couvreur

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Stadenbergcomité heeft maar liefst 3.000 euro opgebracht voor Stadenaar Jurgen Demeyere, die halfweg december het slachtoffer werd van een ernstige woningbrand. Normaal is de receptie gratis, maar in het licht van wat Jurgen overkwam, werd de genodigden afgelopen zaterdag in het SWOK om een vrijblijvende bijdrage gevraagd. Dat bracht alles samen 1.925 euro in het laatje, een bedrag dat van uit de kas van het Stadenbergcomité verder gespijsd werd tot een ronde 3.000 euro.





(SVR)