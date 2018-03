Stadenaars klinken op de lente 27 maart 2018

Vorige zondag trakteerde het gemeentebestuur de inwoners op de jaarlijkse lentereceptie. Aangezien de voorbije jaren Staden en Westrozebeke al aan de beurt kwamen, werden de glazen dit keer geheven in het Brigidapark in Oostnieuwkerke. Voorafgaand was er ook het jaarlijkse ontbijt voor nieuwe bewoners in wzc De Oever.





(SVR)