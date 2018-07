Staden tegen kilometerheffing N35 DAGELIJKS ZO'N 800 ZWARE VRACHTWAGENS DOOR CENTRUM CHARLOTTE DEGEZELLE

02u43 0 Staden De gemeente Staden trekt naar het Grondwettelijk Hof om de kilometerheffing op de N35 in Kortemark, de verbindingsweg voor zwaar doorgaand verkeer tussen Roeselare en Diksmuide en omgekeerd, te vernietigen. Die zorgt ervoor dat veel zwaar vrachtverkeer als alternatief voor de tolvrije N36 kiest en zo dwars door het centrum van Staden rijdt.

"De maat is vol", opent burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Het centrum van Staden heeft al heel lang te lijden onder zwaar doorgaand verkeer op de N36. Tellingen bij het begin van de legislatuur wezen uit dat het gaat om circa 800 zware vrachtwagens daags." "70% ervan is lokaal", pikt mobiliteitsschepen Nikolaas Bourgeois (N-VA) in. "Maar dat betekent dat we het aantal vrachtwagens wel met 30% naar beneden kunnen halen, wat de situatie leefbaar zou maken."





Het gemeentebestuur kwam de voorbije jaren zelf met verschillende voorstellen hieromtrent op de proppen. Ze stelden voor om de N36, die het marktplein van de gemeente in twee klieft, van het gewest over te nemen, een tonnagebeperking voor zwaar doorgaand vervoer op te leggen en een kilometerheffing op die N36 in te stellen. "Meermaals trokken we naar het kabinet van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Zonder resultaat. Daarentegen vernamen we eind vorig jaar via de pers dat er vanaf 2018 een kilometerheffing zou gelden op de N35 in Kortemark. Dit zonder enig overleg terwijl we toch betrokken partij zijn. De N35 ligt dan wel niet op ons grondgebied, wij voelen wel de impact ervan want om aan de tol te ontkomen kiezen de vrachtwagens nu massaal voor de tolvrije N36 waardoor de intensiteit van vrachtverkeer door ons centrum nog desastreuzere proporties aanneemt."





Vernietigingsberoep

Voor Staden kan dit niet door de beugel. Ze stappen, na positief advies van hun raadsman, naar het Grondwettelijk Hof. "We startten een vernietigingsberoep gericht op de kilometerheffing op de N35. Het is de eerste keer dat we een dergelijke gerechtelijke procedure inzetten, maar het is in het belang van een veiligere en rustigere dorpskern. Gelijktijdig willen we een kilometerheffing op de N36. Vandaag kregen we te horen dat deze gisteren gestemd werd. Goed nieuws, maar we zetten door tegen de tolheffing op de N35 want beide elementen zijn nodig om Staden leefbaarder te maken. Onze procedure is zeker niet persoonlijk tegen minister Weyts gericht. We hebben vooral het gevoel dat hij Staden niet weet liggen. Maar er moeten keuzes gemaakt worden. Ons lijkt alvast duidelijk dat je beter wat moet omrijden dan dat er in ons centrum een kind wordt aangereden want het is maar een kwestie van dagen."





De gemeente hoopt dat het Grondwettelijk Hof nog dit jaar knopen doorhakt in het dossier.