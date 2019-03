Staden maakt zich op voor halve eeuw verbroedering met Duitse zustergemeente Staden Florstadt Sam Vanacker

04 maart 2019

13u22 1 Staden Staden is al sinds 1969 verbroederd met het Duitse Staden, een deelgemeente van Florstadt. Die verbroedering krijgt dit jaar dus een gouden randje. Met Pinksteren trekt een delegatie Stadenaars voor vier dagen naar Duitsland.

Het partnerschap tussen beide gemeenten ontstond onder impuls van heemkundige kring Antonius Sanderus. Zeven jaar later verbroederden ook de twee Stadense brandweerkorpsen en sindsdien trekt een delegatie Belgische Stadenaars om de twee jaar met Pinksteren voor een weekendje naar Duitsland, terwijl de Duitse Stadenaars de omgekeerde beweging maken.

“Dit jaar gaan we er vier dagen naartoe omdat het toch een speciale verjaardag is”, zegt Frans Bruneel van de verbroederingswerkgroep. “Ook delegates van Pléneuf-Val-André uit Frankrijk en Izbicko uit Polen, de twee andere partnergemeentes van Florstadt, zullen aanwezig zijn. We vertrekken op zaterdagmorgen om tegen de middag in Staden aan te komen. Op zondag maken we een uitstap en op maandag krijgen we een internationaal ontbijt voorgeschoteld aan het burgershaus. In de namiddag is dan een speciale viering van vijftig jaar verbroedering, in aanwezigheid van de burgemeesters en de notabelen van de andere partnergemeenten. ‘s Avonds schuiven we allemaal samen aan voor een gezamenlijk avondmaal. Op dinsdag nemen we afscheid en keren we terug naar ons eigen Staden.”

Kipfestijn met films uit de oude doos

Tussen 2004 en 2014 nam het gemeentebestuur de organisatie van de verbroederingen op zich, maar eind 2014 besliste het gemeentebestuur om de organisatie terug over te laten aan de werkgroep Staden-Florstadt. Om wat geld in het laatje te brengen pakt de werkgroep uit met een kipfestijn in het Swok op zondag 31 maart vanaf 12 uur ‘s middags. Volwassenen betalen 17 euro voor kip met frietjes en een drankje, kinderen tot 12 jaar betalen 7 euro voor een frikandel met frietjes en een drankje.

“Tijdens het festijn gaan we verschillende oude films uit het archief van wijlen Georges Vandeportaele tonen op groot scherm”, geeft Frans nog mee. “Onder andere films van de laatste treinen in Staden, de sluiting van cafe de linde, de kalvermarkt, donderdagmarkt komen aan bod. Verder hebben we zelfs ook een film van de verbroedering met Staden uit 1995.”

Frans benadrukt dat iedereen welkom is om tussen zaterdag 8 juni en dinsdag 11 juni mee het Duitse Staden te gaan ontdekken. Wie mee wil of graag al een kaartje voor het kipfestijn op 31 maart reserveert, kan terecht op bruneel.frans@skynet.be of bij de leden van de werkgroep.