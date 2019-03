Staden krijgt hondenloopweide aan De Wankaarde Sam Vanacker

28 maart 2019

14u21 0 Staden Stadense hondenbaasjes kunnen straks hun viervoeters vrij laten rondlopen in een nieuwe hondenlosloopweide in de omgeving van sporthal De Wankaarde. Eind april wordt er een omheining gezet op het grasveld tussen de atletiekpiste en de beek.

In aanloop naar de voorbije gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de vraag naar een hondenweide bij veel Stadenaars sterk leeft. De aanleg van de weide staat op de agenda van de gemeenteraad van donderdag. “Tijdens onze huisbezoeken werd regelmatig gevraagd naar zo’n weide”, zegt schepen van Dierenwelzijn Chris Verhaeghe (Open Vld). “Daarom hebben we de realisatie opgenomen in ons budget en zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie.”

Die locatie heeft de gemeente gevonden aan de sportterreinen, op het grasveld tussen de atletiekpiste en de beek. “Hier komen nu al vaak mensen wandelen met hun honden. Het is rustig en afgelegen, maar tegelijk relatief vlot te bereiken. We hebben al een omheining besteld en verder zorgen we ook voor een sluis, rustbankjes, wegwijzers en uiteraard ook voor vuilbakjes voor de hondenpoep. Als het weer meezit, starten de werken eind volgende maand.”