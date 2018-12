Staden krijgt allereerste prinsenverkiezing in 2019, carnavalsstoet in 2020 CDR

09 december 2018

Carnaval in Staden is een feit. Dit dankzij Peter Bervoets en Jens Haccour die de Gemeentelijke Carnavalsraad Staden in het leven riepen. Hoewel ze ervaren dat de Stadenaars nog wat de kat uit de boom kijken, zijn ze vastberaden om Staden een echte carnavalstraditie te geven. “Dit jaar werkten we al aan onze naambekendheid maar vanaf 2019 schieten we echt uit de startblokken”, vertelt Peter. “Op 26 januari organiseren we de eerste verkiezing van de Prins of Prinses van Staden.” Hiervoor zijn twee kandidaten: Melissa Devos en Bart Degroote. “Dezelfde dag staat ook het allereerste kindercarnaval met verkiezing van een jeugdprins en –prinses op de agenda”, gaat Peter verder. “Hannelore en Nicolas Desamber dromen nu al van die titel.” Voor een stoet, is het nog iets langer wachten. “De gemeente staat achter ons initiatief. Het is de bedoeling dat er in 2020 een allereerste Stadense carnavalsstoet uitgaat.”