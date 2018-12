Staden heeft zijn eigen pitazaak Sam Vanacker

12 december 2018

10u31 0

Staden heeft sinds kort een pitazaak, en wel in deelgemeente Oostnieuwkerke.

Een Turkse familie heeft recent de nieuwe zaak geopend in de Meulebroekenlaan in Oostnieuwkerke, op de plaats waar eerder frituur Vivaldi gevestigd was.

Het is meteen de eerste pitazaak in Groot-Staden. (SVR)