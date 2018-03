Spuitende ijsbergjes in fontein Brigidapark 02 maart 2018

02u44 0

Het mag dan wel de stenen uit de grond vriezen, maar dat dergelijke temperaturen ook mooie taferelen kunnen opleveren lijdt geen twijfel. Eerder deze week was dat al te zien aan een bevroren fontein in Izegem en nu blijkt ook de fontein in het Brigidapark in Oostnieuwkerke hetzelfde lot beschoren. Het water spuit er nog steeds, maar aan de voet van de waterstralen zorgde de kou voor een massa grillig gevormde ijsbergen. (SVR)