Speelpleinwerkingen trappen zomervakantie af 03 juli 2018

De kinderen moesten gisterenochtend voor het eerst niet tijdig uit bed om naar school te gaan. De zomervakantie betekent voor hen twee zalige maanden van rust en spelplezier. Voor de speelpleinwerkingen overal in de regio zijn het net de drukste maanden van het jaar. Maar de vele monitoren hebben er meer dan zin in bleek gisteren. In Ardooie werd de zomervakantie afgetrapt op speelplein 't Ravotterke met een heus kinderfestival inclusief zeepbellenshow, popcorn, gekke kapsels, eendjes vissen ... In Staden sprong speelpleinwerking De Dagvlinder daarentegen letterlijk de zomer in met een springkastelenfestival. Kinderen konden zich ook bewijzen op een rodeostier, of door een piratenboot lopen.





(CDR)