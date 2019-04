Speelpleinwerking strijkt neer in Oostnieuwkerke: Blije gezichtjes op de Klaverweide Sam Vanacker

08 april 2019

15u34 0 Staden De paasvakantie is in het land. De schoolpoorten blijven twee weken dicht, al betekent dat niet dat de kinderen zich hoeven te vervelen. Zo streek de mobiele speelpleinwerking van De Dagvlinder maandagnamiddag neer op het speelplein Klaverweide aan de Sint-Patricksstraat in Oostnieuwkerke.

Heel wat nieuwsgierige kinderen uit de wijk kwamen al dan niet samen met opa of oma een kijkje nemen op de Klaverweide en al snel werd er naar hartenlust gespeeld en geravot. “Onze mobiele speelpleinwerking is in de paasvakantie is anders dan onze werking tijdens de zomer”, legt Kevin Moeyaert van de Dienst Vrije Tijd uit. “In de zomer doen we ook dienst als opvang en gaan we telkens met dezelfde kinderen op stap. Bij deze mobiele speelpleinwerking gaan enkele monitoren ter plaatse in de wijken een namiddagje met de kinderen uit de buurt spelen. Zo leren de kinderen buiten spelen en houden we ze weg van de tablet en de televisie. Hoeveel kinderen er buiten komen is uiteraard afhankelijk van het weer.”

Donderdagnamiddag strijkt de Dagvlinder neer in de Blommenwijk in Staden. Vrijdagnamiddag is het de beurt aan de kinderen van de Appelwijk in Westrozebeke.