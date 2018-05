Speed in onderbroek 15 mei 2018

03u01 0

De 32-jarige D.H. uit Staden staat voor de rechter in Ieper nadat hij betrapt werd met 63 gram speed in zijn onderbroek. Dat gebeurde bij een politiecontrole op 16 september vorig jaar. De man vertelde de politie dat hij was bedot en dat hij dacht dat het om cannabis ging. "Een onzinnige uitleg", noemde de openbare aanklager de verklaring van de beklaagde, die zes maanden effectief riskeert en een geldboete. Bij een huiszoeking werden sporen van heroïne gevonden en naalden. De man werd al eerder veroordeeld voor drugsfeiten. Volgens zijn raadsman laat de man zich nu begeleiden om af te rekenen met zijn drugsprobleem. "Die man naar de gevangenis sturen is geen oplossing, hij moet verder worden geholpen", klinkt het. De verdediging hoopt op een straf met voorwaarden. Vonnis op 11 juni. (CMW)