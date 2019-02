Speciaalzaak Choc-a-lot gooit de handdoek in de ring Sam Vanacker

23 februari 2019

15u20 0 Staden Delicatessenzaak Choc-a-lot in de Hogeschuurstraat houdt er na drie jaar mee op. “Het is met enorm veel pijn in het hart, maar het sop is de kolen niet meer waard”, aldus zaakvoerster Lieselot Eeckeloo. Tot eind maart is er uitverkoop.

Lieselot zei begin 2016 haar job in een grootwarenhuis vaarwel om haar eigen zaak op te starten. Zoals de naam al doet vermoeden specialiseerde Choc-a-lot zich in chocolade en andere zoetigheden, maar ook suikervrije en lactosevrije producten maakten deel uit van het aanbod. In 2016 won Choc-a-lot nog de ‘Staden Onderneemt’-award in de categorie Starter.

Maar de zaak werd geen succes. “Mijn man en ik hebben er lang over nagedacht, maar de vooruitzichten er na drie jaar nog steeds niet goed uit zien, dan moet je je conclusies trekken. Ik kan niet langer gratis blijven werken. Het sop is de kolen gewoon niet meer waard. Met pijn in het hart sluiten we de zaak eind maart. Mijn tijd als zelfstandige zit er op. Ik ga weer werken.”

Vanaf nu tot eind maart is er uitverkoop. Choc-a-Lot is open op vrijdag, zaterdag en zondagvoormiddag.