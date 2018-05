Sober afscheid van doodgereden bestuurder (64) 30 mei 2018

In de Sint-Jan de Doperkerk waren gisteren honderden mensen aanwezig om afscheid te nemen van Laurent Vermeersch.

De 64-jarige Stadenaar stierf vorige week maandagnacht bij een ongeval in Torhout. Zijn auto werd aangereden door een bestelwagen van een man die geen rijbewijs had, pas uit de gevangenis was ontslagen en al 41 keer werd veroordeeld. Ingrid Persyn, die ook in de wagen van haar man zat toen het ongeval gebeurde, raakte gewond maar was voldoende hersteld om de uitvaartplechtigheid bij te wonen. Ze werd geflankeerd door haar dochters Ine en Hanne, die beiden het woord namen om over de vele goede kanten van hun vader te vertellen. In een halve cirkel voor het altaar stonden tientallen bloemstukken opgesteld, met in het midden een foto van Laurent Vermeersch, geflankeerd door één witte roos.





Op het bidprentje spreken moeder en dochter hem aan: "Papa, er is nog zoveel te vertellen. Over wat een eerlijke, correcte mens jij was. Over hoe je je met hart en ziel inzette voor je gezin, je moestuin. Over hoe zot je was van je kleinzoontjes, over hoe ongelooflijk graag wij jou zagen. We zijn zo dankbaar voor de ontelbaar vele prachtige herinneringen, maar we zullen je zo missen, papaatje."





(VHS)