Smeulende barbecue zorgt voor brand 21 april 2018

Gisternamiddag rond 16 uur ontstond brand aan een woning in de Oude Tramweg in Staden. Oorzaak was een smeulende barbecue die dicht tegen de achtergevel stond. Buren merkten plots vlammen aan de achterdeur op en verwittigden de brandweer. De bewoonster was op dat ogenblik niet huis.





Doordat de barbecue niet volledig gedoofd was, vatte de achterdeur van de rijwoning vuur. Net als de achtergevel liep de deur schade op. In de woning was er geen schade dankzij het snelle optreden van de brandweer. (LSI)