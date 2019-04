Sluiting dreigt voor gemeenteschool Staden:

“We gaan vechten voor toekomst van onze kinderen” Sam Vanacker

12 april 2019

13u49 13 Staden Het ziet ernaar uit dat gemeenteschool Okido dichtgaat. Het gemeentebestuur kan of wil het nieuws nog niet bevestigen, maar volgens de ouderraad van de school staat de sluiting zo goed als vast, al zijn ze niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen. Er wordt al nagedacht over een protestmars.

Bezorgde ouders, leden van het oudercomité en van de schoolraad verzamelden vrijdagmiddag aan de school om er de pers te woord te staan. Blijkt dat de geruchtenmolen vorige week donderdag al begon te draaien na een vergadering van het schoolbestuur. “Iemand moet daar z’n mond voorbijgepraat hebben, want op vrijdag kregen wij via via te horen dat de school na de vakantie niet meer open zou gaan”, legt Wouter van Vooren van de ouderraad uit. “We hebben de schepen en de burgemeester om uitleg gevraagd, maar we kregen te horen dat er pas na Pasen gecommuniceerd zou worden.”

Het gemeentebestuur wil het nieuws niet bevestigen noch ontkennen.“We gaan niet communiceren zolang niet alle puzzelstukjes op hun plaats zijn gevallen”, reageert burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Op paasmaandag zitten we samen met het schoolbestuur en met de ouderraad en daarna vertrekt er ook een brief naar alle ouders. Meer kan ik op dit moment niet zeggen.”

Ontgoocheld

“Wie een beetje tussen de regels kan lezen, weet dat er wel degelijk plannen zijn voor een sluiting”, gaat Van Vooren verder. “We zijn heel ontgoocheld, zeker aangezien er de voorbije jaren werkelijk alles aan gedaan werd om de school te doen groeien en bloeien. De speelplaats is vernieuwd, in de sporthal ligt een nieuwe vloer en de klassen werden herschilderd. Onbegrijpelijk dat al die inspanningen nu zomaar in de vuilnisbak gekieperd worden. Twee jaar geleden was de uitstroom van de leerlingen groter dan de instroom, maar nu is het tij net aan het keren. Er zijn 25 kleuters ingeschreven en in het lager zitten er 66 kinderen.”

“Het gaat om de toekomst van onze kinderen”, reageert Heidi Depoorter, mama van drie. “Onze Arno zit nu in het vijfde leerjaar. We geloofden in deze school. De kinderen voelden zich hier goed en het lerarenkorps werkte zich uit de naad. Maar nu wordt dat geloof afgestraft. Zonder overleg laat het gemeentebestuur ons nu zomaar in de kou staan. Dit slaat helemaal nergens op. We gaan er alles aan doen om de school te behouden. Er komt een actie aan het gemeentehuis en op 18 mei, bij de heropening van de Ieperstraat, gaan we een protestmars organiseren op straat.”

Politiek

De Stadense gemeenteschool is al langer voorwerp van discussie op politiek vlak. De school kreeg een paar jaar geleden onder impuls van toenmalige onderwijsschepen Marc Bogaert (N-VA) een eerste, tweede en derde leerjaar. Omdat de instroom van nieuwe leerlingen beperkt bleef, werd toen beslist om ook een kleuterafdeling op te richten. Oppositiepartij CD&V liet meermaals verstaan dat de zware investeringen in de school niet logisch vonden, maar burgemeester Vanderjeugd hield altijd vol dat het tij zou keren en dat de school wel een toekomst had.

Betonrot?

Naar de beweegredenen van het gemeentebestuur hebben we voorlopig het raden, maar mogelijk is het vooruitzicht op een nieuwe zware investering beslissend geweest. Het schoolgebouw is oud. Vorig najaar werd er een technische studie uitgevoerd die in kaart moest brengen of er een renovatie dan wel een nieuwbouw nodig was. Uit de resultaten van die studie zou blijken dat er betonrot aanwezig is. Als dat klopt, is de kans groot dat de kosten voor een renovatie of een nieuwbouw te hoog zijn in het licht van het relatief beperkte aantal leerlingen.

Vraag blijft op welke termijn de sluiting zal gebeuren, wat er met het gebouw zal gebeuren en waarheen de kinderen en de leerkrachten zullen verhuizen. Volgens de ouderraad wordt er richting andere scholen binnen hetzelfde net gekeken, al blijft het wachten tot paasmaandag op meer nieuws. Wordt vervolgd.