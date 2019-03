Sluikstorter twee keer op dezelfde dag betrapt: 900 euro boete Sam Vanacker

01 maart 2019

10u38 0 Staden Tijdens de gemeenteraad donderdagavond werd gedebatteerd over de aanpak van zwerfvuil en sluikstorters in Staden. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zei dat de mobiele cameracontroles van afvalbeheerder MIROM alvast vruchten afwerpen.

“Terwijl een camera met nummerplaatherkenning opgesteld stond, haalde iemand eerst enkele glazen flessen uit zijn wagen, die hij netjes in de glasbol deponeerde. Daarna haalde hij een kartonnen doos vol potten en pannen uit de wagen, zette die op de grond naast de glasbol en reed weg. Waarschijnlijk moet er kort daarop wat commotie ontstaan zijn op sociale media, waardoor de man blijkbaar last kreeg van zijn geweten. Dezelfde dag nog keerde hij terug naar de glasbol. Hij pakte de doos op, maar de bodem scheurde open en de pannen en potten vielen op de grond. In plaats van ze op te rapen is hij weer vertrokken. Resultaat: niet één, maar twee boetes van 450 euro.”

Blikken bier in de gracht

In hetzelfde verband loofden raadsleden Miet Vandenbulcke (CD&V) en Bart Coopman (WESTAON) de zwerfvuilcampagne van de gemeente, maar allebei vroegen ze zich af of er geen bredere aanpak mogelijk was. “Jeugdbewegingen en verenigingen zwerfvuil laten ruimen, is fantastisch, maar dat er op bepaalde plaatsen nog steeds tientallen blikken bier in de gracht liggen, wijst op een dieper probleem”, meent Coopman. “Het is een beetje dweilen met de kraan open”, beaamt Vanderjeugd. “We blijven sensibiliseren en treden op als we de schuldigen vinden, maar dat laatste is niet altijd evident.”

Raadslid Gerda Vertriest (CD&V) opperde om te blijven ijveren voor statiegeld op blikjes, al zal dat volgens de burgemeester in geval van een alcoholverslaving weinig effect hebben. “Mensen met een alcoholprobleem zijn daar doorgaans niet trots op. Ik denk niet dat ze dan plots al hun blikjes zullen inleveren. Al is iedere reductie uiteraard een overwinning.”